Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda stant kurularak 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu. Astıkları pankartlar ve fotoğraflarla hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamayı hedeflediklerini belirten yetkililer, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak FETÖ terör örgütünü lanetlediler.

İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, günün anlam önemini anlatan konuşmalarının ardından sinevizyon gösterileri ile 15 Temmuz darbe gecesi yaşanılanları vatandaşlarla birlikte izlediler.

Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. Saat 00.13'e kadar tutulan demokrasi nöbetinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Malazgirt'teki tüm camilerde de eş zamanlı okunan selalarla program son buldu. - MUŞ