Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

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15 Temmuz'un 4. yıldönümünde Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na stantlar kurarak 4 yıl önce olduğu gibi 'Demokrasi nöbeti' tuttu. Astıkları pankartlar, fotoğraflarla hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamayı hedeflediklerini belirten yetkililer, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, FETÖ'yü lanetlediler.


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Üstçavuş Ramazan Karadağlıoğlu, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlulları, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri ile sosyal mesafe kurallarına göre alana az sayıda vatandaş alındı.


"Malazgirtliler alana sığmadı'


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programına Malazgirtli vatandaşlar yoğun ilgi gösterince bir saat arayla sosyal mesafe kuralına uyularak, bir saat boyunca nöbet tutanlar nöbetlerini başka vatandaşlara devrederek evlerinde nöbet tutmaya devam ettiler. Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. Saat gece 00: 30 kadar tutulacak demokrasi nöbeti ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçedeki tüm camilerde de eş zamanlı okuna ak selalar ile son bulacak. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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