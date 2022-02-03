Üye Girişi
Malazgirt'te 17 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı - Son Dakika

Malazgirt'te 17 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

03.02.2022 12:52

Muş'un Malazgirt Danışmendgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, hayırseverlerin gönderdiği tekerlekli sandalyeleri engellilere dağıttı.

Muş'un Malazgirt Danışmendgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, hayırseverlerin gönderdiği tekerlekli sandalyeleri engellilere dağıttı.

Muhtar Başaran, başlattığı "Kimse Tekerlekli Sandalyesiz Kalmasın" kampanyası kapsamında Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) destekleriyle ilçeye gönderilen 17 tekerlekli sandalyeyi teslim aldı.

Tekerlekli sandalyeleri ihtiyacı olan engellilere dağıtan Başaran, tekerlikle sandalyelerine kavuşan engellilerin yüzünde gördüğü mutluluğun her şeye bedel olduğunu söyledi.

Merkezi İstanbul'da olan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tahrıkulu ile irtibata geçtiklerini ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Bize hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimiz için 17 tekerlekli sandalye gönderildi. Biz de bunları dağıttık. Kendisine Malazgirtli engelliler adına çok teşekkür ediyorum. 8 yıldır bu işi yapıyorum. İnşallah ölünceye karda da devam ettireceğim. 8 yılda yaklaşık 250 sandalye dağıttım. Engelli kardeşlerimin yüzündeki mutluluk yetiyor bana. Onların hayır dualarını alıyorum."

Malazgirt'te 17 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı
Malazgirt'te 17 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı
Malazgirt'te 17 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

YORUMLAR
500

Tekerlekli Sandalye, Hasan Başaran, Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te 17 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:37 Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
11:19 Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü! 25 gündür uyutuluyor
11:19 İkisine de pek benzemiyor! Adı Kıvanç soyadı Özçivit
11:15 Bilim Kurulu Üyesi Şener: Bu ayın sonuna doğru hızlı düşüş bekliyoruz
11:51 Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: İnsanlık ölmemeli
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: Malazgirt'te 17 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement