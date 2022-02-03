Malazgirt'te 17 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Danışmendgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, hayırseverlerin gönderdiği tekerlekli sandalyeleri engellilere dağıttı.

Muhtar Başaran, başlattığı "Kimse Tekerlekli Sandalyesiz Kalmasın" kampanyası kapsamında Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) destekleriyle ilçeye gönderilen 17 tekerlekli sandalyeyi teslim aldı.

Tekerlekli sandalyeleri ihtiyacı olan engellilere dağıtan Başaran, tekerlikle sandalyelerine kavuşan engellilerin yüzünde gördüğü mutluluğun her şeye bedel olduğunu söyledi.

Merkezi İstanbul'da olan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tahrıkulu ile irtibata geçtiklerini ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Bize hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimiz için 17 tekerlekli sandalye gönderildi. Biz de bunları dağıttık. Kendisine Malazgirtli engelliler adına çok teşekkür ediyorum. 8 yıldır bu işi yapıyorum. İnşallah ölünceye karda da devam ettireceğim. 8 yılda yaklaşık 250 sandalye dağıttım. Engelli kardeşlerimin yüzündeki mutluluk yetiyor bana. Onların hayır dualarını alıyorum."