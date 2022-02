MALAZGİRT'TE 20 GÜVENLİK KORUCUSU YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene Vali İlker Gündüzöz, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, askeri erkan ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra güvenlik korucuları, Türk bayrağı ve silahların üzerine yemin etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, güvenlik korucularının her türlü terör tehdidine karşı iş başında olduğunu söyledi. Muş'ta 2 bin 500 civarında güvelik korucusunun jandarmanın emrinde, asayiş temini suç ve suçlularla mücadele ve her türlü terör tehdidine karşı iş başında olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, yemin eden koruculara seslenerek, 'Sizler için bu önemli bir gün. Çünkü elinizde Türkiye Cumhuriyeti'nin silahı, üstünüzde bu vatanın değerli bir üniforması var. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Dolayısıyla bu üniformanın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu bir emanettir, emanetlerin de en önemlilerinden biri devletin vermiş olduğu bu silahtır. Dolayısıyla görevinizde bir disiplin mesleği olan kolluk faaliyetlerinde, kolluk mensubiyeti içerisinde davranacağınıza olan inancımı burada belirtmek istiyorumö dedi. DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA BEKLİYORUZ

Biz görevimizin başındayız, fakat bazı hainler de hainliğinin başında ve pusuda beklemekteler diyen Vali Gündüzöz, Mevcut ortamı yanlış değerlendirip, devletin şefkatli yüzünü yanlış değerlendirip, belli yanlış yollara gidenleri buradan tekrar uyarmak istiyoruz. Devlet her zaman güçlüdür, adalet her zaman tecelli eder, hainlerin sonu da her zaman pisipisine bu dünyadan gitmektir. Dolayısıyla kandırılmış gençleri, ya da zorla dağa çıkarılmış gençleri bu memleketin, devletin şefkatli kollarına bekliyoruz. Sonuç itibariyle örgüt şu anda dağılma noktasına gelmiştir ve memleketimizde, her yerde asayiş mükemmel bir vaziyette devam etmektedir diye konuştu.

Korucular adına törende konuşan Muhammet Mustafa Biçen, şunları söyledi

?Güvenlik korucusu olarak 40 yıldır dedelerimiz, babalarımız, amcalarımız ve ağabeylerimiz, komutanlarımızla omuz omuza mücadele verdi, can verip şehit oldu, kan döküp gazi oldular. Bizler de bugün yemin ederek arkadaşlarımızın bıraktığı yerden bu görevi devraldık. Canımız sağ olduğu sürece teröristle mücadelemize onların bıraktığı yerden kararlılıkla devam edeceğiz. Bizler terörle mücadelemizde canımız pahasına görev yapacağımıza ve yeminimize sadık kalacağımıza bir kez daha huzurunuzda söz veriyoruz.

Şehit yakını olarak yeni görevine başlayan korucu Oktay Tutar ise 1992 yılında amcam PKK terör örgütü tarafında şehit edilmiştir. Ailece bizde vatanımız ve bayrağımız uğruna bu yolda hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.

