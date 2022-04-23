Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, makamını temsili olarak Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ceylin Asya Kayretli'ye devretti.

Makama geçen Kayretli, Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı arayarak istek ve taleplerde bulundu.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa, Malazgirt Kültür Merkezi ve Malazgirt Müzesi'nde devam edildi.

Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasından sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tiyatro ve dans gösterisinin ardından programda, zeybek oynandı, jandarma aracına bindirilen öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.