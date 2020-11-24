Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürleri Şahin Kılıç ve Emin Yeşilbudak, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Pandemi kuralları içerisinde Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. - MUŞ

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