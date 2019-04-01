Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te 3 Oy Farkla AK Parti Kazandı

Malazgirt'te 3 Oy Farkla AK Parti Kazandı

39 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, en yakın rakibi HDP'ye 3 oy fark atarak seçimi kazandı.

Malazgirt'te 3 Oy Farkla AK Parti Kazandı, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, en yakın rakibi HDP'ye 3 oy fark atarak seçimi kazandı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, büyük bir başarıya imza atarak resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti belediye başkanı oldu. Açıklamada bulunan Başkan Cengiz Altın, "Bu benim zaferim değil, bu Malazgirt halkının zaferidir. Malazgirt'te 3 oy farkla biz kazandık. Herkes demokratik, huzurlu ve güvenli bir ortamda seçimini yaptı. Malazgirtliler huzur içinde sandık başında gitti, gönül rahatlığı ile oyunu kullandı. Malazgirt'e hem Cumhurbaşkanımızın hem hükümetimizin ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. Malazgirt'te seçim çalışmalarımız boşa gitmedi. Bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam" ifadesini kullandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlara göre Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti adayı 3 bin 641, HDP adayı Erdal Çakır da 3 bin 638 oy aldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:47 Kaynak: İHA

Cengiz Altın, belediye başkan adayı, AK Parti, Malazgirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi AK Parti İstanbul İl Başkanı: Yıldırım'ın Aldığı Bazı Oylar İmamoğlu'na Yazıldı, Kazanan Biziz Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te 3 Oy Farkla AK Parti Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]