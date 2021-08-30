30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayla son bulan törene, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Cezair Bozkurt , Jandarma Komutan Vekili Teğmen Berati Kalenci, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu