Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şehitlerin kabirlerinin başında anılarak duanın edilmesiyle sona eren törene, Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Okan Sunay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:07 - Kaynak: AA
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