Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te 40 İşe Alındı

Malazgirt'te 40 İşe Alındı

2 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 40 kişi işe alındı.

Malazgirt'te 40 İşe Alındı, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 40 kişi işe alındı.

İş-Kur Muş İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Malazgirt Kaymakamlığı bünyesinde çalışacak işçiler için Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimini yerinde izleyen MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, kura çekimini adaletli bir şekilde yapılmasını sağlayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a teşekkür etti. Başkan Tutar, "Malazgirt Kaymakamlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işe alınacak 40 kardeşimizin Noter huzurunda yapılan kura çekimini yerinde görmek için geldim. Çok adil bir kura çekimi oldu. Kura çekiminin adaletli bir şekilde yapılmasını sağlayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a teşekkür ediyorum ve kurada ismi çıkan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

806 kişinin katıldığı kurada, 40 kişi belirlenerek işe alındı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Muş, Malazgirt, Güncel
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