Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te 60 kişi işe alındı
Son Dakika Güncel Malazgirt'te 60 kişi işe alındı

Malazgirt'te 60 kişi işe alındı

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 60 kişi işe alındı.

Malazgirt'te 60 kişi işe alındı, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 60 kişi işe alındı.


İş-Kur Muş İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak işçiler için Malazgirt Öğretmenevi konferans salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimini yerinde izleyen vatandaşlar, kura çekimini adaletli bir şekilde yapılmasını sağlayan İlçe Kaymakamı Emre Yalçın'a teşekkür ettiler.


Kura çekiminde hazır bulunan yetkililer, kurada ismi çıkanları tebrik ederek, "Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işe alınacak 60 kardeşimizin Noter huzurunda yapılan kura çekimini yerinde görmek için geldim. Çok adil bir kura çekimi oldu. Kura çekiminin adaletli bir şekilde yapılmasını sağlayan İlçe Kaymakamımız Emre Yalçın'a teşekkür ediyoruz ve kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dediler.


Bin 290 kişinin katıldığı kurada, 60 kişi belirlenerek işe alındı. - MUŞ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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