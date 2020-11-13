Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı - Son Dakika

Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı

13.11.2020 14:08
Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilecek olan vatandaş odaklı "Açık Kapı" projesi Muş'un Malazgirt ilçesinde hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilecek olan vatandaş odaklı "Açık Kapı" projesi Muş'un Malazgirt ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Malazgirt Hükümet Konağı binası girişinde açılan "Açık Kapı" birimi, ilçe halkına hizmet vermeye başladı. "Açık Kapı" projesi hakkında bilgi veren İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, hayata geçilen bu proje ile vatandaşların hangi hizmeti nereden alacaklarını ve daha hızlı hizmet alacaklarını belirtti. Kaymakam Yalçın, "Hükümet Konağı girişinde açmış olduğumuz Açık Kapı, İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde faaliyete geçirildi. Buraya gelen vatandaşlarımız derdinin, çaresinin nerede olduğunu öğrenecek. İhtiyacının nerede karşılanacağını bilecek, hizmetin nereden kendisine ulaştırabileceğini öğrenmiş olacaktır. Burası önemli bir nokta, önemli bir kapı, inşallah vatandaşlarımıza en güzel şekilde, en kolay, en çabuk, en seri şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz ve hizmet kalitesini arttıracağız. Önemli olan vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmektir. Bu kapsamda açılan Açık Kapı ilçe halkımıza hayırlı olsun" dedi. - MUŞ

Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı
Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı
Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı
Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı
Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı

İçişleri Bakanlığı, Malazgirt, Vatandaş, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te 'Açık Kapı' açıldı - Son Dakika


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