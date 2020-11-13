Malazgirt'te "Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi hizmete girdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi", Muş'un Malazgirt ilçesinde hayata geçirildi.

Kaymakam Emre Yalçın, yaptığı açıklamada, vatandaşların proje sayesinde daha hızlı hizmet alacaklarını söyledi.

Proje kapsamında bir birim oluşturduklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Buraya gelen vatandaşlarımız derdinin, çaresinin nerede olduğunu öğrenecek. İhtiyacının nerede karşılanacağını bilecek, hizmetin nereden kendisine ulaştırabileceğini öğrenmiş olacak. Burası önemli bir nokta, önemli bir kapı. İnşallah vatandaşlarımıza en güzel şekilde, en kolay, en çabuk, en seri şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmet kalitesini arttıracağız. Önemli olan vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmek. Bu kapsamda açılan proje, halkımıza hayırlı, uğurlu olsun."