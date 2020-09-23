Malazgirt'te ara sokaklar parke taşıyla yenileniyor - Son Dakika

Malazgirt Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki ara sokakların Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kilitli parke taşıyla yenilendiğini belirtti.

İlçe sakinlerine daha sağlıklı ulaşım imkanı sunmaya çalıştıklarını aktaran Altın, şöyle konuştu:

"Bulanık Caddesi'ni Kültür Caddesi'ne bağlayan Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu arkasında vatandaşlarımızın yoğun kullandığı ara yolumuzda kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımızın kış gelmeden Malazgirt'te yakışır yollardan geçmesini istiyoruz. Tek amacımız halkımızın temiz ortamda yaşamalarını sağlamak. Kilitli parke taşıyla döşenmemiş ve asfaltı yapılmamış yol kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek."

Altın, sosyal, kültürel ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çıktıkları yolda, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.