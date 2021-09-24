Malazgirt'te asfalt çalışması sürüyor - Son Dakika

Malazgirt'te asfalt çalışması sürüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde asfalt çalışması sürüyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde asfalt çalışması sürüyor. Belediye Başkanı Cengiz Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış öncesi yolları yenileyerek asfalta kavuşturduklarını söyledi. İlçe merkezindeki ana yollarda çalışmaların tamamlandığını anlatan Altın, şunları kaydetti: "Yüklenici firmamız şu an çevredeki yollarda sıcak asfalt çalışması yürütüyor. 8 kilometre sıcak asfalt çalışmalarımızı bitirdik. İlçe merkezinin ara yollarında da kilitli taş parke çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Yapacağımız çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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