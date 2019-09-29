Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te av sezonu devam ediyor
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Malazgirt'te av sezonu devam ediyor

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2019-2020 birinci grup av sezonu devam ediyor.

Malazgirt'te av sezonu devam ediyor, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2019-2020 birinci grup av sezonu devam ediyor.

Malazgirt Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Devrim Yağcı, 24 Ağustos'ta başlayan sezonunun komisyon kararına göre 11 Aralık'ta tamamlanacağını söyledi.

Avlanma belgesi, avlanma pulu ve avcılık sertifikası olmayanların ava çıkmaması gerektiğini vurgulayan Yağcı, avcılık yapmak isteyenlerin belgelerini tamamlamak zorunda olduğunu bildirdi.

Domuzların kışın yörede köylere kadar indiğini belirten Yağçı, şöyle konuştu:

"Tarım alanlarını zarar vermeye başlayan domuzların zararını en aza indirmek için üreticilerimizden domuz avı talebi geldi. Bu talep üzerine dernek olarak domuz avı organize ediyoruz. Avcılarımız 2019-2020 av sezonunda uygulamaya geçen Av Yönetimi Bilgi Sistemi'ne (AVBİS) dernekleri vasıtasıyla kayıt yaptırarak, avlayacakları avlağı seçebilecekler ve kota alabileceklerdir. Yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla çalışmalar devam edecek. Avcılığın sürdürülebilir olarak devam etmesi için yaban hayatının ve avın korunması, belirlenen kurallar çerçevesinde avın yapılması gerekmektedir."

Malazgirt, Avcılar, Aralık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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