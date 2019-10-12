Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te "Barış Pınarı Harekatı"na destek
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Malazgirt'te "Barış Pınarı Harekatı"na destek

36 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Malazgirt'te

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Türkiye'nin terör yuvalarını kurutmak için başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek büyüyor.

Malazgirt ilçesinde vatandaşlar, harekata destek verdiklerini belirtti.

Vatandaşlardan Doğan Demirbaş, gönüllü olarak harekata katılmak istediğini belirterek,"Barış Pınarı Harekatı" hem ülkemizin güvenli olması için, hem de Suriyeliler için önemlidir. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Kasım ayında ben de askere gidiyorum. İnşallah beni de gönderirler. İnşallah ben de Mehmetçik gibi vatanıma milletime hayırlı bir evlat olurum." dedi.

Ercan Güven de Malazgirt halkının harekata büyük destek verdiğini kaydederek, "Allah askerimizin ayağına taş değdirtmesin, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah ülkemizin yayında olsun." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Malazgirt, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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