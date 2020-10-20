Malazgirt'te başarılı sporcular ödüllendirildi - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde atletizmde derece yapan sporcular ödüllendirildi.

Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kaymakamlık tarafından alınan hediyeleri düzenlenen törenle sporculara taktim etti.

Öğrencilere başarı dileyen Kaya, desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Emre Yalçın'a teşekkür etti.

Malazgirt Gençlik Spor Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş da Kaymakamlığın sporculara verdiği büyük destekler verdiğini belirterek, daha başarılı olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.