Malazgirt'te bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

08.07.2022 19:18

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi trafik denetiminde bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi trafik denetiminde bulundu.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Ağrı- Patnos kara yolundaki uygulama noktasındaki çalışmaları denetledi.

Sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan Demirer, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekiplerin, vatandaşların huzur ve güven içinde yolculuk yapmaları için denetimlerini bayram boyunca sürdürecekleri bildirildi.

YORUMLAR
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Malazgirt'te, 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimi yapıldı Malazgirt'te, 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimi yapıldı Aydın'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı Aydın'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt'te bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malazgirt'te bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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