Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te bayramlaşma töreni
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Malazgirt'te bayramlaşma töreni

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yusuf Gürel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Emre Kocaman, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma töreninde Malazgirt halkının bayramını tebrik eden Kaymakam Emre Yalçın; birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kaymakam Yalçın, "Hepimizi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi olan bayramlar toplumsal huzurumuzun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise, bayramlaşma törenine katılan tüm konuklara teşekkür ederek, ilçe halkının bayramını tebrik etti.

Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile polis noktalarında nöbet tutan polis ve güvenlik korucularının bayramlarını kutladılar.

Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, daha sonra Adaksu köyündeki şehit ailesini ziyaret ederek, şehit babasının elini öperek bayramını kutladı. 1992 yılında şehit olan Er Mehmet Zeki Özsubaşı'nın baba evini ziyaret eden Kaymakam Yalçın ve Başkan Altın ile beraberindekiler, şehit babasıyla bir süre sohbet ettiler.

Malazgirt Devlet Hastanesini de ziyaret eden Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici, hastane personeli ve hastalarının bayramlarını tebrik ettiler.

Son ziyaretlerini İlçe Jandarma Komutanlığına yapan Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, jandarma personelinin bayramlarını kutladılar. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:48 Kaynak: İHA
Emre YALÇIN, Ramazan Bayramı, Cengiz Altın, Malazgirt, Güncel
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