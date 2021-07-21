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Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı

21.07.2021 19:27
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan Millet Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninde Malazgirt halkının Kurban bayramını tebrik eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer; birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

İslam aleminin Kuban Bayramı'nı kutlayan Kaymakam Demirer, "Hepimizi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi olan bayramlar toplumsal huzurumuzun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise, bayramlaşma törenine katılan tüm konuklara teşekkür ederek ilçe halkının bayramını tebrik etti.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile polis noktalarında nöbet tutan polis ve güvenlik korucularının bayramlarını kutladılar. Malazgirt Devlet Hastanesini de ziyaret eden Kaymakam Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, hastane personeli ve hastalarının bayramlarını tebrik ettiler.

Son ziyaretlerini İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Hareket Büro Amirliği yapan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, jandarma personeli ve Özel Hareket Büro Amirliği personelinin bayramlarını kutladılar. - MUŞ

Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı

Cengiz Altın, Malazgirt, Hisarcık, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika


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