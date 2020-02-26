Malazgirt'te belediye personeline yönelik seminer - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Malazgirt'te belediye personeline yönelik seminer - Son Dakika

Malazgirt'te belediye personeline yönelik seminer

7 saat önce

Malazgirt'de ilçe Sağlık Merkezince belediye personellerine "madde bağımlılığı ve kanser" konulu seminer verildi.

Malazgirt'te belediye personeline yönelik seminer, System.String[]

Malazgirt'de ilçe Sağlık Merkezince belediye personellerine "madde bağımlılığı ve kanser" konulu seminer verildi.

Meclis toplantı salonunda düzenlenen programda katılımcılara, madde kullananların nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları, bağımlılık döngüsü, bağımlılıkta çoklu sorun, bağımlılık tedavisi ve ailelere düşen görevler konularında bilgiler verildi.

Programda Psikolog Engin Laçin, insanları zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebepler ve zararlı alışkanlıklarla ilgili sunum yaptı.

Ebe Nuray Kuyucu ise rahim kanseri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Malazgirt, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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