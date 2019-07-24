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Malazgirt'te biçerdöverler denetlendi

52 dakika önce

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçede çalışan biçerdöverler denetlendi.

Malazgirt'te biçerdöverler denetlendi, System.String[]
Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçede çalışan biçerdöverler denetlendi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, beraberinde Malazgirt Ziraat Odası tarım danışmanları ziraat mühendisi Servet Öner ve Şükrü Ünal ile birlikte hasat yapılan alanlarda incelemede bulundular. Ziyaretleri sırasında çiftçileri ve biçerdöver operatörlerini dane kaybına karşı uyarılarda bulunan Kılıç, dane kayıpların çiftçiye olduğu gibi ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğini dile getirdi.

Bu yıl bahar aylarında ilçemizde neredeyse hiç yağış yağmadığını ifade eden Kılıç, "Bu yıl çiftçilerimiz için çok kurak geçti. Neredeyse ilçemizdeki tüm bölgelerimizde buğday, arpa ve özelikle nohutta yağıştan dolayı yeterli verim alınamadı. Bu kapsamda bir tarladan diğerine geçen biçerdöverlerin mutlaka ayarları kontrol edilmeli, elekler sıklıkla temizlenmelidir. Bu anlamda ilçemizdeki tüm çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum. Allah ürünlerine bolluk ve bereket versin" dedi.

Denetmelerini sıklaştıran Malazgirt Ziraat Odası tarım danışmanlarından ziraat mühendisi Servet Öner ve Şükrü Ünal ise, "Tüm köylerde biçerdöverleri denetleme işlemlerimiz sürüyor. Bu yıl kuraklıkla mücadele ettiğiniz için biçerdöverci kardeşlerimizden Malazgirt çiftçisine destek olmalarını bekliyoruz. Bizler tarım danışmaları olarak, ilçemize gelerek biçerdöverleriyle ilçe tarımına destek veren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz dediler. - MUŞ
Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
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