Malazgirt'te 'Bilgilendirme ve Değerlendirme' toplantısı

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilere yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.



Malazgirt Ziraat Odasında yapılan toplantıya Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Ziraat Odası tarım danışmanları, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, oda olarak her daim çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Kılıç, "Sevgili çiftçi kardeşlerimiz, bildiğiniz üzerine bu yıl ilçemizde kuraklık vardı. Çiftçilerimiz çok zor durumda kaldı. Çiftçilerimizin devlet bankalarına olan borçlarının ertelenmesi için girişimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Ayrıca siz değerli çiftçilerimize 2019 yılı bitmeden çiftçi aidatlarınızı yatırmanızı öneririz. 2020 yılına kalırsa en az yüzde 20 zamlı ödemek zorunda kalacaksınız. O yüzden bir an önce gelip çiftçi aidatlarınızı yatırın. İki tane tarım danışmanımız var. Bu tarım danışmanlarımıza istediğiniz zaman soru sorabilir, onlardan tarım ile ilgili destek alabilirsiniz" dedi.



Malazgirt Ziraat Odasının tarım danışmanları Servet Öner ve Şükrü Ünal ise, Malazgirt ilçesinde çiftçilik yapanlara danışman olarak ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını belirttiler. Öner ve Ünal, "Malazgirt ilçemizde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Bu sıkıntılar çok şükür odamızın başarılı ekibi tarafından çok azami bir seviyeye indirildi. Malazgirtli çiftçilerimiz, devletimizin verdiği hibe desteklerine mutlaka başvursunlar ve işlerini büyütsünler. Bu hibe desteklemeleri konusunda halkımızı bilinçlendirmek için ayrıca bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Danışmanlar olarak Malazgirt ilçemizde hayvancılığın yaygınlaştırılması için bugünkü toplantıyı düzenledik" diye konuştular. - MUŞ