Malazgirt'te cadde ve sokaklar yıkanıyor - Son Dakika

Malazgirt'te cadde ve sokaklar yıkanıyor
6 saat önce
Muş'un Malazgirt Belediyesi ekipleri, bahar temizliği kapsamında cadde ve sokakları yıkadı.
Muş'un Malazgirt Belediyesi ekipleri, bahar temizliği kapsamında cadde ve sokakları yıkadı.
İtfaiye ekipleri, yol ve kaldırımları yıkayarak çöpleri kamyonlarla taşıdı. Yıkanan cadde ve sokaklarda koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ekiplere teşekkür etti.
İtfaiye Şefi Kenan Arslan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsün yayıldığını belirterek, "Malazgirt Belediyesi olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:14 Kaynak: AA
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