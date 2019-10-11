Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi
Son Dakika Güncel Malazgirt'te cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi

Malazgirt'te cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi

1 saat önce

Muş'un Malazgirt Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklara şehitlerin isimlerini verdi.

Malazgirt'te cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi, System.String[]

Muş'un Malazgirt Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklara şehitlerin isimlerini verdi.

Malazgirt Belediyesi tarafından ilçede başlatılan hizmet atağı devam ediyor.

Yapımı tamamlanan cadde ve sokaklara PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız, FETÖ terör örgütü tarafından şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in isimleri verildi.

Şehit isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi ilçedeki vatandaşları da memnun etti.

İlçe sakinlerinden Ercan Güven, çocuklarının şehitlerin isimlerinin verildiği cadde ve sokaklarda yaşayacaklarını ve şehitleri asla unutmayacaklarını söyledi.

Malazgirt, PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:52:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]