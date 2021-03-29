Malazgirt'te cadde ve sokaklarda bahar temizliği yapıldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokakları temizleyerek yıkadı.

Temizlik ekibi şefi Feyat Yanar, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde çalışma başlattıklarını söyledi.

Parke taşı döşedikleri yolların ardından asfalt yollarda temizlik ve yıkama çalışması yaptıklarını anlatan Yanar, şöyle konuştu:

"Hafta sonuna kadar tüm yolları tamamlamayı planlıyoruz. Bu yıl salgından dolayı çarşı merkezinde çalışmalara erken başladık. İlçemizin bahar temizliğini en kısa zamanda bitirip, yaşanabilir temiz bir ortam hazırlayacağız. Vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda daha hassas davranmalarını istiyoruz. Bu yıl kış çok çetin geçti. İlçe merkezi ve köylerimize metrelerce kar yağdı. Havaların ısındığı bugünlerde Belediye Başkanımız Cengiz Altın'ın talimatları doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz."