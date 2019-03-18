Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te 'Çanakkale Şehitlerine' Konulu Şiir Yarışması

Malazgirt'te 'Çanakkale Şehitlerine' Konulu Şiir Yarışması

40 dakika önce

Muş'un Malazgirt Müftülüğü tarafından "Çanakkale Şehitlerine" konulu şiir yarışması düzenlendi.

Malazgirt'te 'Çanakkale Şehitlerine' Konulu Şiir Yarışması, System.String[]
Muş'un Malazgirt Müftülüğü tarafından "Çanakkale Şehitlerine" konulu şiir yarışması düzenlendi.

Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Çanakkale Şehitlerine" konulu şiir yarışmasına; İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Demir, imamlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan şiir yarışmasına ilçede bulunan 5 liseden 14 öğrenci katıldı. Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı şiir yarışması, duygulu anlara da sahne oldu.

İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Malazgirt ilçesinde "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiir yarışmasını düzenlemenin mutluğu içinde olduklarını ifade etti. Müftü Gölcü, "Yarışmamıza katılanlara çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir şiiri ezbere alıp gelip burada herkesin huzurunda icra etmek kolay bir iş değil. Cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bu tür programlarla öğrencilerimizin hem maddi hem de manevi değerlerimize hassasiyet gösterme anlamında sahip çıkmalarını istiyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen yarışmada Malazgirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aydan Zeynep Tunay birinci, Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Derya Yıldız ikinci, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencisi Sema Karagöz ise üçüncü oldu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Muş, Çanakkale, Malazgirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Son Dakika! Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:12:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te 'Çanakkale Şehitlerine' Konulu Şiir Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]