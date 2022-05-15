Malazgirt'te çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Malazgirt'te çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

15.05.2022 10:49
Malazgirt'te çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" etkinlikleri kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" etkinlikleri kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, geçimini toprağı ekip biçerek sağlayan çiftçilerin emeğinin kutsal olduğunu söyledi.

Toprağı bin bir emekle işleyen, tarımsal üretimin her kademesinde yer alan kadın ve erkek çiftçilerin ülke ekonomisine de katkı sunduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Üretimin çeşitlendirilmesi ve artırılmasında, refah seviyemizin yükselmesinde, sağlıklı ve güvenli gıda temininde her türlü zorluğa rağmen alın terini dökerek tarlada en güzel ürünü yetiştiren kıymetli çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini umut ediyorum."

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise çiftçilerin gününü kutlayarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Toplantıya Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, muhtarlar, çiftçiler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Dünya Çiftçiler Günü, Malazgirt, Mayıs, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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