Malazgirt'te çiftçiler arpa ve buğday ekimi yaptı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, traktörlerle sürdükleri tarlalarına arpa ve buğday ekimi yaptı.

İlçede günün ilk ışıklarıyla tarlalara gelerek çalışan çiftçiler, ürettikleri ürünlerle ilçenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Buğday üreticisi Çerkez Gezener, kış gelmeden önce tohumları toprakla buluşturmaları gerektiğini söyledi.

Tek geçim kaynaklarının çiftçilik olduğunu belirten Gezener, "İşlerimizi biran önce bitirmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde çok sıkıntı çektik. Ama üretimimize devam ediyoruz." dedi.

Çiftçi İbrahim Biral ise "Bugün kışlık arpa ekiyoruz. Ardından gübremizi toprağa serpiyoruz. Pandemi sürecinde halkımız mağdur olamasın diye üretime devam ediyoruz. Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için üretim şart. Üretimimize devam ediyoruz." diye konuştu.