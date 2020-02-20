Malazgirt'te çiftçilere tarımsal destek ve hibeler anlatıldı - Son Dakika

Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muş Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle ilçeye bağlı köylerdeki çiftçilere, tarımsal destek ve hibeler anlatıldı.

Ziraat Mühendisi Adnan Hasar, tarımsal danışmanlık hizmeti kapsamında Gülkoru ve Örenşar köyüne giderek, burada çiftçilere tarımsal destek ve hibeler hakkında bilgi verdi.

Çiftçilerin Tarım Danışmanı Servet Öner de çiftçilerin sorunlarını dinleyip çözmek için çalıştıklarını söyledi.

2 yıldır bakanlık desteğiyle tarımsal danışmanlık hizmetini sürdürdüğünü ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"İki yıl içerisinde birçok çiftçimize ulaşarak bakanlığımızın hizmetlerini ve desteklerini anlatma imkanı bulduk. Odamızda istihdam edilen uzman tarım danışmanlarınca çiftçimize gerekli bilgileri sunuyoruz. Aylık olarak köylerimizi ziyaret ediyoruz. Çiftçilerimizin yaşadığı sorunları not alarak çözüm üretmeye çalışıyoruz."