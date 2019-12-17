Malazgirt'te çiftçileri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malazgirt'te çiftçileri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Malazgirt'te çiftçileri bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası tarafından "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği" kapsamında "Düve Alım Desteği" 2019 yılı başvurularının değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Malazgirt'te çiftçileri bilgilendirme toplantısı, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası tarafından "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği" kapsamında "Düve Alım Desteği" 2019 yılı başvurularının değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.


Malazgirt Ziraat Odasında yapılan toplantıya; Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oktay Can, teknik personeller, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Burada konuşan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Ziraat Odasının başarılı çalışmalarını yakın takip ettiğini ve desteklediğini belirterek, "İlçemiz bir tarım ve hayvancılık ilçesidir. Devletimizin Türkiye'deki üreticilere verdiği destekler her geçen gün daha da çoğalıyor. Bizde belediye olarak tarım ve hayvancılığın ilçede daha da fazla gelişmesi için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yüzde 40 hibeli düve alım desteği programı tüm ilçe halkımıza hayırlı olsun" dedi.


İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız ise, Bakanlık tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere düve ve mandalara yüzde 40 hibe desteği verildiğini belirterek, "Bu yıl için başvurular 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Yetiştiricilerimiz başvurularını bağlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerimize yapabileceklerdir. Tarım ve hayvancılık alanında bölgemiz ve ülkemiz için yüksek katma değer oluşturan ilimiz için çok faydalı olacağına inandığımız bu projeye ilimiz ve ilçelerimizdeki yetiştiricilerin rağbet göstereceğine inanıyor, ilimiz ve ilçelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da, ilçede hayvancılığın daha ileri seviyeye götürülmesi amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Düve alım desteklemesinin ilçe hayvancılığı için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Kılıç, üreticilerin bu desteklerden faydalanması için azami gayret gösterdiklerini kaydetti. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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