Malazgirt'te çocuklar radyoda program sundu - Son Dakika
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Malazgirt'te çocuklar radyoda program sundu

18.06.2022 09:41
Malazgirt'te çocuklar radyoda program sundu

Muş'un Malazgirt ilçesinde çocuklar radyoda "sözde bende" programını sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde çocuklar radyoda "sözde bende" programını sundu.

Kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 14 köy okuldan 82 öğrenci radyo programına katıldı.

Radyo programı yapımcısı ve sunucusu Tuba Gökdemir, çocukların hayatlarına yeni alanlar açmaya çalıştıklarını anlattı.

Çocukların ufkunu açmaya yönelik projelerin desteklenmesi gerektiğini belirten Gökdemir, "Radyo programında Malazgirt tarihinin bilmeleri, bununla ilgili uzman isimlere sorular sormaları, tarihten günümüze gelen izlerin peşinde olmaları ve onların dilinden gözlerinden birlik beraberlik olgumuzu hissettirebilmeleri bizler için paha biçilemez bir deneyim oldu. Çocuklarımız hazırladığı içerik ve sürprizlerle birlikte her hafta Malazgirt Fm dinleyicileri ile buluşmaya devam edecek." dedi.

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Kaynak: AA

Kaymakamlık, Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt'te çocuklar radyoda program sundu - Son Dakika

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