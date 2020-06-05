Malazgirt'te cuma namazı kılındı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde pandemi kurallarına uyularak cuma namazı eda edildi.



Malazgirt'te korona virüs salgını nedeniyle kurallara uyularak cuma namazına gelen vatandaşlar; İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ekipleri tarafından ateş kontrolü yapılarak namaz kılınan alana alındı. Malazgirt Zaferi'nin kutlandığı alanlardan olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında cuma hutbesini Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş okudu.



Pandemi sonrası Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ikinci defa eda edilen cuma namazına Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Alanda namaz kılınacak yer bulamayan bazı vatandaşlar ise dükkanların önlerine serdikleri seccadelerinde cuma namazını eda ettiler. - MUŞ