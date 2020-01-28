Malazgirt'te depremzedeler için yardım - Son Dakika

Muş'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

Muş Belediyesi, "Elazığlılar üşümesin" sloganıyla düzenlenen kampanyaya yapılan battaniye, çocuk bezi ve ısıtıcı gibi yardımları depremden etkilenen insanlara ulaştırmaya devam ediyor.

Kentteki gönüllü teşekküller, belediye ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan iki kamyon çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemesi, Malatya ve Elazığ'a gönderilmek üzere AFAD Koordinasyon Merkezine teslim edildi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm imkanlarıyla depremden etkilenenlerin yardımına koşan vatandaşlara teşekkür etti.

Depremlerin ardından devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölge için seferber olduğunu vurgulayan Asya, şöyle konuştu:

"Bu anlamda ilimizde de belediye, valilik, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız adeta ayağa kalkmıştır. Devletin her türlü imkanı sağladığı bir ortamda Muşlu hemşehrilerimizin sessiz kalmadığına şahit olduk. Depremin ikinci günü vatandaşımızın desteğiyle topladığımız bir kamyon battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdık. Bugün de gönüllü teşekküllerimiz başta olmak üzere belediyemiz ve yardımsever halkımızın katkılarıyla iki kamyon daha çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemesini deprem bölgesinde göndermek üzere AFAD Koordinasyon Merkezine teslim ettik."

Malazgirt ilçesinde de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında bir kamyon kuru gıda, çocuk bezi, battaniye ve giysi toplandı.

Belediyenin sabah saatlerinde yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmayan ilçe sakinleri, depremzedelere yardımcı olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İmkanları ölçüsünde satın aldıkları ya da evlerinden getirdikleri yardımları belediyeye teslim eden vatandaşlar, Malatya ve Elazığ halkının yanında olduklarını belirtti.

İlçe Belediye Başkanı Cengiz Altın ile belediye meclis üyeleri de esnafı dolaşarak yardım talebinde bulundu. Toplanan yardımlar, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.