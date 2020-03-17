Malazgirt'te din görevlileri maaş promosyonlarını şehit ailelerine bağışladı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli 80 imam ve kuran kursu eğitmeni, bankaların verdiği maaş promosyonlarını şehit ailelerine bağışladı.

Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş'ın başkanlığında 3 gün süren "Temel Aile Bilinci Eğitimi" programına katılan imam ve kuran kursu eğitmenleri, bankalarla yapılan anlaşma karşılığında kendilerine verilen maaş promosyonunu şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, örnek bir davranışa imza atan din görevlilerine teşekkür etti.

Eğitimin son gününde sadaka konusunu işlediklerini belirten Demirtaş, "İlçemizdeki şehit ailelerimiz birer değerimizdir. Şehitlerimizin ailelerini unutmamak adına böyle bir hayır işine imza attık. Allah, tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.