Malazgirt'te Din Hizmetleri İstişare Toplantısı
22 dakika önce
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt İlçe Müftülüğü tarafından din hizmetleri istişare toplantısı gerçekleştirildi.
MUŞ (İHA) – Muş
'un Malazgirt
Kaymakamlığı ve Malazgirt İlçe Müftülüğü tarafından din hizmetleri istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Malazgirt Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, ilçe ve köy cami imamları, imam hatipler ve Kur'an kursu hocaları katıldı. Çocukların okutulması gerektiğine işaret eden Kaymakam Emre Yalçın, "Din görevlilerinin toplumu dini bilinçlendirmenin yanında sosyal anlamda da bilinçlendirmesini ve toplumda sosyal anlamda örnek olması gerekir. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Milli birlik ve beraberliğin tesisi hususunda halkın aydınlatılmasında siz değerli din görevlilerimize büyük görevler düşüyor. Devletimizin şefkat elinin halka ulaşması noktasında bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Sizlerin mahallelerinizde ve köylerinizde yaşanan sorun ve sıkıntıları bize bildirmeniz durumunda devletimizin bize sunduğu tüm imkanlarla bu sorun ve sıkıntıları gidermeye çalışacağız" dedi.
İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü ise, Kaymakam Yalçın'a teşekkür ederek, "Kaymakamımızın böyle anlamlı bir toplantı düzenleyip sorun ve sıkıntılarımızı dinlemesi, şahsımı ve personelimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın'a katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:38 Kaynak: İHA
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