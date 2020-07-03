Malazgirt'te doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması başladı - Son Dakika

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kılıç, ilçede etkili olan dolu nedeniyle tarım arazilerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü aktardı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve beraberindeki heyet, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki arazilerde incelemelerde bulundu.

Muş 'un Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören arazilerde hasar tespit çalışması yapıldı.

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