Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te elektrik hatları yer altına alınıyor
Son Dakika Güncel Malazgirt'te elektrik hatları yer altına alınıyor

Malazgirt'te elektrik hatları yer altına alınıyor

16 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde cadde ve sokaklardaki elektrik hatları yer altına alınıyor.

Malazgirt'te elektrik hatları yer altına alınıyor, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde cadde ve sokaklardaki elektrik hatları yer altına alınıyor.

Malazgirt Belediyesi ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkerler VEPSAŞ iş birliğiyle ilçede elektrik kesintilerine ve görüntü kirliliğine neden olan elektrik hatlarının yer altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yapılacak çalışmayla ilçeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi hedefleniyor.

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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