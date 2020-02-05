Malazgirt'te engellilere tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği Başkanı Hasan Başaran, sosyal medya aracılığıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde Muş'un Malazgirt ilçesindeki engelli ve yatalak hastalara tekerlekli sandalye dağıttı.



İlçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Muhtarlığı da yapan Hasan Başaran, kurduğu '1071 Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği' ile engelli ve yatalak hastalara umut oldu. Başkan Başaran, sosyal medya üzerinden başlattığı 'Tekerlekli Sandalyesiz Kimse Kalmasın' kampanyası kapsamında İstanbul'da yaşayan ve İstanbul halkının 'Umut Abla' diye tanıdığı Gamze Elibol tarafından Malazgirt ilçesine gönderilen 15 adet tekerlekli sandalyeyi teslim alan Başaran, ihtiyaç sahibi birçok engelli ve yatalak hastayı tekerlekli sandalye ile buluşturdu.



Kampanyayı yapmasının tek sebebinin engellilerin yüzünde gördüğü mutluluk olduğunu ifade eden Başaran, "İstanbul halkının 'Umut Ablası' Gamze Elibol'un gönderdiği 15 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Kendisine Malazgirtli engelliler adına çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlara daha rahat ulaşmak için 1071 Bir Umutta Sel Derneğini açtım. Derneğimize gelen yardımları eşit bir şekilde dağıtmaya gayret ediyorum. Bunları dağıtırken engelli vatandaşlarımızın yüzünde gördüğüm o mutluluk ve memnuniyet ifadeleri, bu kampanyayı sürdürmeme sebep oldu" dedi. - MUŞ