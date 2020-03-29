Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulduğu görüldü.

İlçe merkezinde sokağa çıkılmaması uyarılarının karşılık bulduğu gözlendi.

Çarşı merkezinde oluşturulan noktalarda, maskeli ve eldivenli polisler görev yaptı. Polisler, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen özellikle 65 yaş üstü vatandaşları ikaz etti.

İlçede trafiğin büyük ölçüde azaldığı, vatandaşların sokağa çıkmama uyarısına büyük ölçüde riayet ettiği görüldü.

İlçede oluşturulan VEFA Koordinasyon Grubu ekipleri de yaşlılara yardımlarını sürdürüyor.

Esnaf Nuri Karataş, yetkililerin uyarılarına vatandaşların dikkat ettiğini belirterek, tedbiri elden bırakmadan herkesin kurallara uymasını gerektiğini söyledi.