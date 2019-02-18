Malazgirt'te Fırınlar Denetlendi
38 dakika önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde zabıta ekipleri, fırınları denetledi.
Muş
'un Malazgirt
ilçesinde zabıta ekipleri, fırınları denetledi. Zabıta
ekiplerince, ilçedeki fırınların hijyenliği ve ekmeklerin gramajları kontrol edildi.
Ekipler, denetimlerde şartlara uygun olmayan iş yerleri hakkında işlem yaptı.
Zabıta ekipleri, fırınları ayda yaklaşık 20 kez denetlediklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:39 Kaynak: AA
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