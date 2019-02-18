Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Fırınlar Denetlendi

Malazgirt'te Fırınlar Denetlendi

38 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde zabıta ekipleri, fırınları denetledi.

Malazgirt'te Fırınlar Denetlendi, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde zabıta ekipleri, fırınları denetledi.

Zabıta ekiplerince, ilçedeki fırınların hijyenliği ve ekmeklerin gramajları kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde şartlara uygun olmayan iş yerleri hakkında işlem yaptı.

Zabıta ekipleri, fırınları ayda yaklaşık 20 kez denetlediklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:39 Kaynak: AA

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