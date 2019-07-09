Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te futbolcu seçmeleri
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Malazgirt'te futbolcu seçmeleri

1 saat önce

Malazgirt ilçesinde, 1071 Malazgirt Spor Kulübü'ne kayıt yaptıran çocuklar arasında seçme yapıldı.

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Malazgirt ilçesinde, 1071 Malazgirt Spor Kulübü'ne kayıt yaptıran çocuklar arasında seçme yapıldı.
Yeşilay Cemiyeti'nin katkılarıyla ilçe stadyumunda yapılan seçmelere, 12-17 yaş grubundaki sporcular katıldı.
Takıma girmek isteyen sporcular, seçmelere katılan antrenörlerin gözüne girebilmek için ter döktü.
Kulüp Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, geçen yıl Yeşilay Cemiyeti'nin katkılarıyla yaktıkları yeşil ışığın hiç sönmediğini belirtti.
Yetenekli ve spor yapmaya meyilli çocukları kadroya dahil edeceklerini bildiren Türeli, "Yeşilay Cemiyeti hepinizin bildiği üzeri ilçemizde bir yeşil ışık yaktı. Bu yeşil ışık kulübümüz var oldukça sönmeyecektir. Bu yıl ki sezonumuzu açtık. Yetenekli sporcularımızı seçmeye başladık. Sadece yetenekli olmak tek başına yetmiyor. Ahlaklı olmak yeteneğin önüne geçiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:16 Kaynak: AA
Yeşilay Cemiyeti, Malazgirt, Güncel
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