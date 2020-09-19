Malazgirt'te Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Okay Suna, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Malazgirt İlçe Başkanı Şükrü Öğreten, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, daire amirleri ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Günün anlam önemine binaen bir konuşma yapan Jandarma Teğmen Fatih Can, bugün vatanın bütünlüğü için canını feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına "Gazilik" unvanının verildiği günü anmak için toplandıklarını söyledi.

Tören sonunda Kaymakam Emre Yalçın, gaziler ile sohbet edip gaziler günülerini kutlayarak sorun ve sıkıntılarını dinledi. - MUŞ