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Malazgirt'te Geleceğin Yıldızlarını Yetiştiriyor

48 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde spor kulübü kuran Atletizm Antrenörü Çetin Karataş, geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Malazgirt'te Geleceğin Yıldızlarını Yetiştiriyor, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde spor kulübü kuran Atletizm Antrenörü Çetin Karataş, geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Malazgirt'te atletizm antrenörlüğü yapan Çetin Karataş, kendi imkanlarıyla kurduğu spor kulübünde geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. 2012 yılında Malazgirt'e gelen Karataş, 6 yıldır yaz kış demeden çalıştırdığı genç sporcularıyla kısa sürede önemli başarılar elde etti. Spor kulübü sayesinde gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını ifade eden Karataş, "Yetiştirdiğim birçok sporcu, Türkiye şampiyonalarında dereceye girmeyi başardı" dedi.

Yetiştirdiği sporcuları birçok kulübe gönderdiğini ifade eden Karataş, "Şu an Fenerbahçe Spor Kulübünde koşan Mazlum Burhanlı, bizim sporcumuz. O da şuan burada, bizimle çalışıyor. Hedefimiz ilçemizde başarılı sporcuları bulmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan korumaktır" ifadelerini kullandı.

Kulüpte 15 kız, 20 erkek sporcularının olduğunu belirten Karataş, "Sporcularımız yaz kış demeden çalışıyorlar. Genç yeteneklerden kurulan sporcularım, yerel liglerde çeşitli kategorilerde mücadele ediyorlar. Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcularımızdan Ceren Kılıç, İstanbul'da yapılan bin 500 metre U16 Atletizm Yarışmasında Türkiye birincisi, üç gün sonra yapılan bin metre U16 Atletizm Yarışmasında ise Türkiye üçüncüsü oldu. Yine Dalya Biçer isimli sporcumuz bin 500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu. Kulübümüzde yetişen çocuklarımız, ilimizin gurur kaynağı oluyorlar. Bu da bizleri hayli sevindiriyor. Bu kulübü açmamızda bizlere büyük destekleri olan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü camiasına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul'da yapılan U16 atletizm şampiyonasında birinci olan Ceren Kılıç ise kar kış demeden çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederken, atletizmde birçok derece alan Ayşe Temel isimli sporcu da, "Bizim geleceğimiz için spor kulübü açan Çetin Karataş hocamıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Dondurucu soğukları dinlemeden çocuklarını antrenmanlara getiren veliler de, Malazgirt'te çocukları için spor kulübü açan Çetin Karataş'a teşekkür ederek, "Bizler buraya evlatlarımızı getiriyoruz. İnşallah çocuklarımız, bu azim ve istekleriyle hedeflerine ulaşırlar" ifadelerini kullandı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Muş, Atletizm, Karataş, Malazgirt, Güncel
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