Malazgirt'te halk kütüphanesine yoğun ilgi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesindeki öğrenciler, yarıyıl tatilini İlçe Halk Kütüphanesi'nde ders çalışarak geçiriyor.

Öğrencilerin sıklıkla ziyaret ederek ders çalıştığı kütüphanede haftanın 7 günü de yoğunluk yaşanıyor.

Kütüphane müdürü Takyettin Taş, kütüphanede 7'den, 70'e herkese hitap eden kitapların bulunduğunu kaydetti.

Kitap sayılarının 29 bini geçtiğini söyleyen Taş, "Kütüphanemizde ödünç kitap alma bölümü, etüt salonu ve çocuklar için ayrı bir çalışma salonu bulunuyor. Kaymakamımız Sayın Emre Yalçın bizlere her konuda yardımcı oluyor. Kendisine Malazgirtli aileler ve öğrenciler adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.