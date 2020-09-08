Malazgirt'te hayırseverlerin katkılarıyla yapılan caminin inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde Danişmengazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran'ın girişimleri sonucu hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan caminin inşaatı devam ediyor.

Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin inşaatına yaklaşık iki ay önce başladıklarını söyledi.

Kaba inşaat ile minareyi tamamladıklarını belirten Başaran, "Camimizin yapımında bize her zaman destek veren kaymakamımız Emre Yalçın'a, Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a, Müftümüz Emrah Demirtaş'a ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Camimizi, müftülüğümüzün bünyesinde yapıyoruz. Camimize yapacağımız tüm yardımlar müftülük hesabına gidecek. En büyük desteği hayırseverlerimiz veriyor. Camimize yardım etmek isteyen hayırseverler, müftülüğün Ziraat Katılım TR02 0001 0004 4000 019 755760 numaralı IBAN hesabına bağışta bulunabilir." diye konuştu.