Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı
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Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde aralarında husumet bulunan 7 aile, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştı.

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde aralarında husumet bulunan 7 aile, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştı.


İlçede iki hafta önce 7 aileden gençlerin karıştığı ve iki kişinin bıçakla yaralandığı kavgada oluşan husumet üzerine kanaat önderi Ercan Konuk, Malazgirtli 7 aileyi bir araya getirdi. Saftekingazi Camii'nde düzenlenen barış törenine Ercan Konuk ve 7 ailenin büyükleri katıldı. Törende konuşan Ercan Konuk, ailelere çok büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, "Bu barışı yapmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. 7 aileden gencin karıştığı kavgada iki gencimiz bıçakla yaralanmıştı. Aile büyükleriyle konuştuk, sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Bizde Muş'tan kalkıp buraya bu barışı yapmak için geldik. Çok şükür tatsız bir olay daha tatlıya bağlandı. Ben barışa vesile olan seydalarımıza, aile büyüklerine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmanın ardından dualar okunurken, aile fertleri Kur'an-ı Kerim'in altında tokalaşarak barıştı. Barış töreni 7 husumetli ailenin birbirlerini ziyaretleri ile son buldu. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
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