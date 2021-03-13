Malazgirt'te IAAF onaylı 'Tartan pist' kazandırma girişimi başarıya ulaştı - Son Dakika

Malazgirt'te IAAF onaylı 'Tartan pist' kazandırma girişimi başarıya ulaştı

13.03.2021 14:12
Malazgirt'te IAAF onaylı 'Tartan pist' kazandırma girişimi başarıya ulaştı, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak IAAF onaylı atletizm tartan pisti yapım işi 2021 yılı yatırım programına alındı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak IAAF onaylı atletizm tartan pisti yapım işi 2021 yılı yatırım programına alındı.

Türkiye'de yapılan birçok atletizm yarışmalarında başarılı dereceler alan Malazgirt Gençlik Atletizm Kulübü sporcuları yıllardır Malazgirt Şehir Stadı içerisinde suni çim üzerinde antrenmanlarını sürdürüyorlardı. Tartan pist isteğini belediye başkanına ileten atletler ve Malazgirt Gençlik Atletizm Kulübü Baş Antrenörü Çetin Karataş'a müjdeli haber Malazgirt Belediye Başkan Cengiz Altın'dan geldi. Atletlerin tartan pist isteğine duyarsız kalmayan Başkan Altın, Ankara'da bakanlıklar düzeyinde yaptığı yoğun çalışmaklar sonucunda ilçeye International Amateur Athletic Federation (IAAF) 'Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu' onaylı atletizm tartan pist müjdesini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Başkan Altın konu ile yaptığı açıklamada, "2021 yılı yatırım programına alınan IAAF onaylı atletizm tartan pist için Malazgirt halkına adına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt'te IAAF onaylı 'Tartan pist' kazandırma girişimi başarıya ulaştı
Malazgirt'te IAAF onaylı 'Tartan pist' kazandırma girişimi başarıya ulaştı

Cengiz Altın, Malazgirt, Atletizm, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malazgirt'te IAAF onaylı 'Tartan pist' kazandırma girişimi başarıya ulaştı - Son Dakika Spor


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