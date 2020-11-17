Malazgirt'te içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanındaki ara yolda kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattını yeniliyor.

İlçedeki 12 mahallede yeni hat döşeme çalışmalarının yüzde 90'ını tamamlayan ekipler, gelecek yıl tüm hatları yenilemeyi hedefliyor.

Çalışmaların yürütüldüğü mahallelerdeki vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı belediyeye ve ekiplere teşekkür etti.